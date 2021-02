Der Mooser Bürgermeister wurde am Schmotzigen Dunschdig ins Home-Office versetzt. In Bankholzen wird die „Heilige Kuh Rona“ angebetet und Narrenspiegel als Plakate vor die Häuser montiert. In Wangen weht die Mondfänger-Zunftfahne vom Rathaus. Und in Gundholzen wird mit Familienkraft der letzte von mehreren Narrenbäumen gestellt.