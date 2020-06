Moos vor 2 Stunden

Lieber einen freien Eintritt ins Strandbad als einen hohen Corona-Aufwand

Die Gemeinde Moos erhebt in ihren beiden Freibädern keinen Eintritt. Dadurch hofft sie, den Corona-bedingten Aufwand in Grenzen halten zu können. In Öhningen hingegen hat man einen anderen Weg eingeschlagen.