Moos vor 1 Stunde

Bald ist endlich wieder Büllefest! Wir zeigen, wie der typische Büllezopf gemacht wird

Büllezöpfe sind der Klassiker des Büllefestes in Moos. Das Zopfen will aber gelernt sein. Hier zeigt uns Lothar Maier, wie man in seiner Familie seit Generationen die beliebten Zöpfe aus der roten Knolle herstellt.