Sipplingen/Gaienhofen vor 1 Stunde

Auf der Spur des ältesten Bieres Mitteleuropas: Standen am Bodensee bereits frühsteinzeitliche Brauereien?

Forscher haben am Bodensee Hinweise auf frühe Braureste gefunden. Die Fundstücke stammen aus Pfahlbauten, die in Gaienhofen und Sipplingen am See standen. Vieles deutet darauf hin, dass unsere Vorfahren dort das älteste Bier Mitteleuropas herstellten.