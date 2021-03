Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Wir haben die Haare (endlich) wieder schön: So glücklich sind Konstanzer über die Öffnung der Friseursalons und das Ende des haarigen Wildwuchses

Seit Montag wird auch in Konstanz wieder geschnitten, was das Zeug hält – aber nur unter strenger Beachtung der Corona-Verordnung. Die Kunden stehen vor den Läden geduldig Schlange. Ein Besuch bei Kult-Friseur Aydo Kir in Wollmatingen.