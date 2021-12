Konstanz vor 1 Stunde

Wie christlich ist Konstanz noch? Ein Humanist und ein ehemaliger Pfarrer erklären ihre Sicht auf die Stadt

Seit Jahrzehnten bewegen sich die Mitgliederzahlen der beiden großen christlichen Konfessionen in Deutschland nach unten – auch in Konstanz. Und das, obwohl das Stadtbild vor allem katholisch geprägt ist. Der SÜDKURIER hat bei einem ehemaligen Pfarrer und einem Humanisten nachgefragt, wie sie die größte Stadt am Bodensee wahrnehmen.