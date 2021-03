Konstanz/Reichenau Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Warum verlassen immer mehr Menschen die Kirche? Nachfrage in Konstanz und der Gemeinde Reichenau

Am Kölner Amtsgericht herrscht großer Andrang auf Termine, um aus der Kirche auszutreten. Bis April ist man dort ausgebucht. Dafür verantwortlich ist wohl zum großen Teil das Verhalten des Kölner Erzbischofs Woelki bei der Aufklärung von sexuellem Missbrauch in der eigenen Diözese. Doch wie sieht es in Konstanz und Umgebung mit Kirchenaustrittszahlen aus?