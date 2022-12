Konstanz vor 1 Stunde

Von den Nazis ermordet, weil er hungrig war – 1942 stirbt ein Konstanzer durch die Guillotine

Der Postbeamte hat Lebensmittel der Feldpost gegessen – und landet dafür in der Todeszelle. Von dort sendet Anton Bechinger noch Weihnachtsgrüße an seine Familie. Am 15. Dezember 1942 wird der „Volksschädling“ geköpft.