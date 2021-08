Konstanz vor 2 Stunden

„Unser Problem ist, dass unsere Wünsche und das, was wir uns leisten können, auseinanderdriften“ – OB Burchardt im SÜDKURIER-Sommerinterview

Es ist eine Distanzbestimmung: Der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt geht im ersten Teil des großen Sommerinterviews mit den SÜDKURIER-Redakteuren Eva-Marie Stegmann und Torsten Lucht auf Anspruch und Wirklichkeit in der Lokalpolitik ein. Welche Probleme hat der Rathauschef im Fokus? Was soll sich in Sachen Mobilität und Klimafreundlichkeit tun?