Wegen der Sperrung eines Teils der Mainaustraße/B33 in Allmannsdorf müssen Autofahrer teils große Umwege in Kauf nehmen, wenn sie der offiziellen Umleitung folgen. Einige nutzen deshalb Abkürzungen über Quartierstraßen.

Nadine und Michael Schwarz aus Dettingen erinnern sich noch gut an den Moment, als sie am Montag vergangener Woche plötzlich vor der Baustelle in der Konstanzer Mainaustraße standen. Sie waren auf dem Weg zum Klinikum.„Die Umleitung im Kreisel