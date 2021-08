Das Bettenhaus Hilngrainer in der Münzgasse/Wessenbergstraße war lange Zeit ein Zeichen für Beständigkeit. Seit 1939 war das Eckgebäude Stammsitz des 1933 gegründeten Familienbetriebs. Als es Ende vergangenen Jahres schloss, dachten viele, das Fachgeschäft sei der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.

Erleichtert waren die Stammkunden des Bettenhaus Hilngrainer, als sie erfuhren, dass es in diesem Jahr für das Bettenhaus am Stephansplatz weitergeht. „Der Mietvertrag in der Münzgasse lief aus und wurde wegen Umnutzung der Flächen nicht mehr