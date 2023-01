„Uns ist das Klima egal“, „Wir finanzieren Putin & Heizen mit Gas“ – unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag, 20. Januar, zwischen 22 Uhr und 6.30 Uhr den Eingangsbereich und die Glasfassade der Konstanzer Bodensee-Therme mit roter und schwarzer Farbe besprüht.

Die Botschaften richten sich offenbar gegen den Gasverbrauch der nicht nur bei Einheimischen beliebten Freizeit-Einrichtung. Wer sie verfasst hat, weiß bislang niemand.

Konstanz Unbekannte beschmieren Seekuh-Toiletten und Fassaden in der Nachbarschaft Das könnte Sie auch interessieren

Unbekannte Substanz im Außenbecken

Neben den Schmierereien schütteten die Täter laut Polizeisprecherin Katrin Rosenthal eine noch nicht näher identifizierte Flüssigkeit in das Außenbecken.

Therme-Betriebsleiter Jochen Birsner erklärte am Vormittag danach, wie es nun weitergeht. „Der Farbton des Wassers hat sich durch die unbekannte Substanz geändert. Zur Sicherheit müssen wir das Becken leeren und die Umwälzanlage reinigen und desinfizieren.“

Betriebsleiter Jochen Birsner am Außenbecken, das nun abgelassen werden muss. | Bild: Oliver Hanser

Erst danach könne das Becken wieder befüllt und auf die üblichen 34 Grad Celsius hochgeheizt werden. „Es bleibt deshalb wahrscheinlich bis Mittwoch außer Betrieb.“

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat laut Polizeisprecherin Rosenthal die Ermittlungen aufgenommen – am Freitagmittag waren noch Spurensicherer vor Ort. Der entstandene Schaden dürfte im sechsstelligen Euro-Bereich liegen. Auch Jochen Birsner geht davon aus, dass das ordentlich ins Geld geht, ohne allerdings eine genauere Schätzung abzugeben.

Die Spurensicherer bei der Arbeit. Hier nehmen sie gerade Farbproben von der Schrift auf einer der Sichtbetonmauern auf dem Vorplatz. | Bild: Oliver Hanser

Während die Therme-Mitarbeiter die Glasfassaden voraussichtlich ab Montag selbst reinigen können, müsse der besprühte Sichtbeton auf dem Vorplatz von Spezialisten behandelt werden. „Und das ist richtig teuer“, so Birsner. Dazu kommen die mutmaßlichen Einnahmeausfälle bis Mitte nächster Woche – ohne beheiztes Außenbecken ist die Therme weniger attraktiv.

Am bevorstehenden Wochenende dürften sich deshalb trotz der eigentlich zu einem Besuch der Einrichtung einladenden Außentemperaturen weniger Gäste als üblich dort tummeln. Laut Josef Siebler, Sprecher der Stadtwerke, zu der die Bädergesellschaft gehört, werden die Eintrittspreise wegen der Beckensperrung allerdings nicht gesenkt.

Die Botschaften richten sich gegen den Gasverbrauch der Therme. | Bild: Oliver Hanser

Polizeisprecherin Katrin Rosenthal bittet Zeugen, denen am Donnerstag in den Abendstunden und in der Nacht auf Freitag Verdächtiges im Bereich der Therme aufgefallen ist oder die sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, sich unter der Telefonnummer (07531) 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Die aufgesprühten Parolen erwecken den Eindruck, dass fehlgeleitete Klimaaktivisten als Täter in Frage kommen. Doch könnte es auch das Ziel gewesen sein, genau diesen Eindruck zu erwecken, um Klimaschützer in Misskredit zu bringen? Oder handelt es sich um einen notorischen Graffiti-Sprüher, der einfach nur Schaden und Unheil anrichten will? Zu diesen Fragen zum möglichen Motiv und den Ermittlungsansätzen wollte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben machen.

Konstanz Was ist hier passiert? Plötzlich liegt die Kohle auf dem Boden der Sparkasse Das könnte Sie auch interessieren

„Kein akzeptables Mittel“

„Vandalismus ist unserer Auffassung nach kein akzeptables Mittel der Kommunikation“, sagte Stadtwerke-Sprecher Siebler. Die Bodensee-Therme werde ausgesprochen energieeffizient betrieben. „Wir investieren viel in umweltfreundliche Technik.“ So sinke durch die Beschaffung von Umwälzpumpen mit neuester Technologie im vergangenen und in diesem Jahr der Stromverbrauch um mehr als 20 Prozent.

Der nun verursachte Schaden behindere dagegen sinnvolle Investitionen. „Der Vandalismus erhöht den Energieverbrauch durch Fahrzeugbewegungen, über einen erhöhten Wasserverbrauch und Wärmeeinsatz“, so Siebler. Davon abgesehen komme schon längere Zeit kein Gas mehr aus Russland nach Deutschland.