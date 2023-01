Konstanz vor 1 Stunde

OB Burchardt sieht Konstanz auf Kurs – und setzt beim Bahnhofplatz auf Gottes Hilfe

Klima, Corona, Krieg – das prägt das Geschehen in Konstanz so wie in allen Städten und Gemeinden. Daneben wurde laut Uli Burchardt noch vieles andere geleistet, wie er beim Bürgerempfang am Sonntag klar machte.