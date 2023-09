Konstanz vor 1 Stunde

Neue Chance für altes Handwerk: Zwei neue Bäckereien beleben die Stadt

In der Altstadt verarbeiten Vater und Tochter bei „Brotalgut“ aus Überzeugung Natursauerteig. Auch in der Niederburg achten die Inhaber von Heimatliebe in ihrer neuen Filiale darauf, alte Rezepte wiederzubeleben.