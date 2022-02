Eine ehemalige Studenten-WG in der Markgrafenstraße wird aufgelöst. Da der Hauptmieter auszieht, wurde den Untermietern ein neuer, teurerer Vertrag angeboten. Das können sich die verbliebenen Studenten nicht leisten.

Mieterhöhung von 1380 auf 1750 kalt: Maximilian Reihn und seine WG-Mitbewohner ziehen die Konsequenz – sie ziehen aus. Ihre Wohnung in der Markgrafenstraße können sie sich so einfach nicht mehr leisten.Seit drei Jahren leben sie zu viert in