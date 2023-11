Am Bodensee zu leben ist gar nicht so teuer, hier zu wohnen aber schon. Klingt widersprüchlich? Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft.

Konstanz, heißt es landläufig, spiele in einer Liga mit München oder Stuttgart. Die Mieten, die Restaurantpreise, die Parkgebühren — am Bodensee zu leben, sei so teuer wie in den süddeutschen Metropolen. In den anderen Orten am See sehe es kaum