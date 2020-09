von der Lokalredaktion Konstanz

15 Uhr: Wahlbeteiligung so hoch wie seit Jahrzehnten nicht

Konstanz steht vor einer langen und spannenden Wahlnacht: Auch am Wahltag nutzen noch viele Bürger die Möglichkeit, per Brief oder im Wahllokal abzustimmen. Am frühen Nachmittag lag die Beteiligung bei rund 52 Prozent. Einen höheren Wert gab es zuletzt 1980 – hier lesen Sie die Einzelheiten.

14.50 Uhr: Halbzeit in Dettingen: Kaum mehr als 50 kamen bis 14 Uhr hier zu Wahl

Renate Reisch, die stellvertretende Wahlleiterin in Dettingen, ist trotz der bis kurz vor 14 Uhr nur 54 Wähler in ihrem Wahllokal positiv überrascht: „Ich hatte gedacht, dass alle schon per Brief gewählt haben“, sagt sie. „Doch die meisten von denen, die heute noch persönlich zur Wahl kommen, wussten nicht, dass sie auch heute noch die Briefwahlunterlagen einwerfen können.“

Renate Reisch, die stellvertretende Wahlleiterin in Dettingen, überwacht eine Stimmenabgabe. | Bild: Schuler, Andreas

Der ehrenamtliche Helfer Jürgen Fischer sitzt seit 13 Uhr und noch bis 18 Uhr an einem der Tische und notiert die Namen der Wähler. „Das Auszählen heute Abend wird ja sehr schnell gehen“, sagt er. „Es dürften ja kaum mehr als 100 Menschen hierher kommen.“

Der ehrenamtliche Helfer Jürgen Fischer. | Bild: Schuler, Andreas

Der 16-jährige Benedikt Sdrenka ist für die Hygiene in den Wahlkabinen zuständig. Jedes Mal, wenn ein Bürger hier geheim sein Kreuzchen gemacht hat, muss er Tisch, Kugelschreiber und Wand mit einem Desinfektionsmittel reinigen.

Der 16-Jährige Benedikt Sdrenka ist für die Hygiene zuständig. | Bild: Schuler, Andreas

13.40 Uhr: Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Immer neue Zahlen legen nahe, dass die Wahlbeteiligung so hoch sein werden könnte wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Laut Wahlleiter Andreas Thöni sind bei der Briefwahl mit der Post von Samstag und mit den direkt bei der Stadtverwaltung eingeworfenen Wahlbriefen nun rund 34.000 Stimmen zusammengekommen. Bei 67.140 Wahlberechtigten ist damit die 50-Prozent-Marke überschritten. In den Wahllokalen sei es ruhig, sagte er weiter. Bis Mittag hätten 609 Personen ihre Stimme persönlich abgegeben.

13.30 Uhr: Eindrücke aus der Berchenschule

Hereinspaziert: Otmar Mountassir hält den Wählern die Tür zum Wahllokal in der Berchenschule auf.

Bild: Scherrer, Aurelia

Carolin Pfundstein und Daniel Trüb leisten ihren Wahldienst im Wahllokal Berchenschule, prüfen die Wahlberechtigung und beobachten auch den Einwurf der Wahlcouverts in die Wahlurne.

Bild: Scherrer, Aurelia

11.55 Uhr: Last-Minute-Briefwähler am Bürgerbüro

Der Briefkasten vor dem Bürgerbüro an der Laube ist der Anlaufpunkt für kurzentschlossene Konstanzer. Nahezu im Minutentakt werfen die Wählerinnen und Wähler dort noch ihre Briefwahlunterlagen ein.

Gabriele Meseth hat noch schnell ihre Stimme für die Konstanzer OB-Wahl genutzt und den Brief beim Bürgerbüro eingeworfen. | Bild: Eva Marie Stegmann

In gerade einmal 15 Minuten, die unsere Autorin Eva Marie Stegmann dort verbrachte, gaben 14 Personen ihre Stimme ab. Noch bis 18 Uhr kann man mit seinen Unterlagen über den Briefkasten vom Bürgerbüro kontaktlos wählen.

10.20 Uhr: Warten auf die Wähler in Litzelstetten

In Litzelstetten verläuft der Wahlsonntag bisher recht ruhig. „Bis jetzt waren es erst dreizehn“, sagt Susanne Rössler um 10.20 Uhr – zu diesem Zeitpunkt hatte das Wahllokal in der Grundschule Litzelstetten bereits zwei Stunden und 20 Minuten geöffnet. „Wir hatten aber damit gerechnet, dass nicht viel los sein wird, da ja so viele Menschen per Brief gewählt haben.“ Nämlich rund 30.000.

Klaus Mayer (links), zuständig für das Hygienekonzept in den Wahllokalen, und Michael Rössler, stellvertretender Wahlleiter in Litzelstetten. | Bild: Schuler, Andreas

Ihr Mann Michael Rössler ist als stellvertretender Wahlleiter in Litzelstetten beschäftigt. „Wir sind in zwei Schichten mit jeweils fünf Helfern eingeteilt: Von 8 bis 13 sowie von 13 bis 18 Uhr“, erklärt er. „Direkt nach der Schließung zählen wir aus und melden das Ergebnis dann an das Wahlamt.“

9.45 Uhr: Rückblick auf vergangene OB-Wahlen

Gibt es auch diesmal eine zweite Runde in Konstanz? Diese Frage wird sich am Sonntagabend klären. Die Statistik der vergangenen OB-Wahlen spricht aber nicht dafür, dass heute die endgültige Entscheidung fällt. Die Grafiken der Konstanzer Wahlen von 1996, 2004 und 2012 zeigen es ganz deutlich: Der Sieger im ersten Wahlgang wird nicht immer auch das neue Stadtoberhaupt.

8.30 Uhr: Vor Ort im Wahllokal (Grundschule Sonnenhalde)

Mit der Öffnung der Wahllokale hat auch der Arbeitstag der Konstanzer Lokalredaktion begonnen. Jörg-Peter Rau, Mitglied der SÜDKURIER-Chefredaktion, ist in der Grundschule Sonnenhalde vor Ort und fasst den Beginn dieses Wahlsonntags für Sie zusammen.

Video: Rau, Jörg-Peter

8.15 Uhr: Erste Wähler haben abgestimmt

Der Wahlsonntag startet mit prächtigen Aussichten: Den ersten Wählern an diesem 27. September bietet sich vom Schulhof der Sonnenhalde-Schule in Petershausen ein herrliches Bergpanorama. Auch Karin Müller nimmt sich einen Augenblick Zeit, bevor sie als erste Wählerin in diesem Wahllokal ihre Stimme abgibt.

Auftakt in die OB-Wahl Konstanz 2020: Als erste Wählerin kommt Karin Müller auf dem Wahllokal in der Grundschule Sonnehalde im Stadtteil Petershausen. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Um Punkt acht Uhr ist sie gekommen – weil sie zu denen gehört, für die der Gang ins Wahllokal einfach dazugehört? „Nein“, lacht sie nach der Stimmabgabe, „ich habe es mir einfach ziemlich lange überlegt.“ Noch bis 18 Uhr können es die Konstanzerinnen und Konstanzer ihr gleichtun.

8.00 Uhr: Die Konstanzer Wahllokale öffnen

Bis Freitag hatten schon fast 42 Prozent der Wahlberechtigten per Brief abgestimmt. Wer bisher noch nicht gewählt hat, kann immer noch den Ausgang der Oberbürgermeister-Wahl am Sonntag mitbestimmen. Bei der OB-Wahl 2020 kann erstmals jeder Wähler jedes beliebige Wahllokal aufsuchen. Geöffnet ist von 8 bis 18 Uhr.

An neun Orten ist die persönliche Stimmabgabe möglich, und in allen Wahllokalen herrschen strenge Hygieneregeln. In der Sonnenhaldeschule geht das fünfköpfige Team nochmals die 37 Seiten starke Anleitung durch.

Das Team der Wahlhelfer in der Grundschule Sonnenhalde ist bereit: Sylvia Jordan, Jusmin Just, Antje Albicker-Denkel, Bettina Pongartz-Patzer und Felix Buschert (von links). | Bild: Rau, Jörg-Peter

Sie freuen sich auf einen ungewöhnlichen Sonntag und bitten alle, die noch wählen gehen wollen: Den Wahlschein und Ausweis nicht vergessen, an Maske und eigenen Kugelschreiber denken, die eingezeichneten Laufwege einhalten und Abstandsregeln beachten. Übrigens: Die Busfahrt zum Wahllokal und zurück ist heute kostenlos. Als Nachweis muss das Benachrichtigungsschreiben mitgeführt werden.