Konstanz vor 54 Minuten

Kein Ärger mehr mit einer verpassten Kündigung: In Fitness-Studios haben Kunden nun mehr Rechte

Seit dem 1. März sorgt ein neues Gesetz für kundenfreundlichere Regeln in Sportstudios. Wie Verträge jetzt verlängert und gekündigt werden können, was jetzt zu beachten ist und was das für Konstanzer Studios bedeutet.