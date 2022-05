Konstanz vor 1 Stunde

Jede Menge Blutdruck bei der Debatte um Chill-Oasen in Stadelhofen: „Fronten sind aktuell verhärtet“

Etliche Anwohner in dem Konstanzer Quartier wollen nicht so wie die Planer in der Stadtverwaltung. Offensichtlich gehen die Vorstellungen auseinander, was unter Wohnqualität zu verstehen ist.