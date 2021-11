Die Arbeiten am Hochhaus gehen voran: Derzeit pfeift der Wind durch die entkernten Stockwerke, während Fassadenteile abgetragen werden. Mitte Februar 2022 soll vom höchsten Gebäude in Konstanz nur noch das Skelett stehen. Ein Rundgang über die Baustelle mit den Verantwortlichen – und mit einer gezückten Kamera.

Rattatata, rattatata: Ein Bauarbeiter gräbt sein Gerät in den Beton, zerkleinert ihn, es staubt gewaltig. Wenige Meter weiter ist ein Kollege an ein Sicherungsseil angebunden und lässt vorsichtig ein großes Metallteil in die Tiefe hinab.Die