Konstanz vor 1 Stunde

Herausforderung Führerschein: Würden Sie die praktische Prüfung in Konstanz bestehen?

Jedes Jahr wollen hunderte Fahrschüler die Fahrerlaubnis in Konstanz bekommen. An welchen Stellen scheitern sie in der praktischen Prüfung besonders oft? Was führt zum Durchfallen? Und – wissen Sie es wirklich besser?