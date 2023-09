Konstanz vor 1 Stunde

Globaler Klimastreik – Aktivisten von Fridays for Future rufen zu Großdemo in Konstanz auf

„Wir streiken bis ihr handelt!“ Fridays for Future will am Freitag, 15. September, weltweit für mehr Klimaschutz streiken – auch in der Konzilstadt. Der Stadt wirft die Bewegung vor, zu wenig für die Klimaziele zu tun.