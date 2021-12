Konstanz vor 25 Minuten

Geschenk der besonderen Art: Etwa 110 Konstanzer nutzen am zweiten Weihnachtsfeiertag die Chance zur Impfung

Es lässt sich als Abstimmung mit den Füßen werten: In Konstanz zeigt der Aufruf zum Spaziergang aus Protest gegen die Corona-Politik keine Wirkung, dafür wird an Weihnachten das Impfangebot am Heinrich-Suso-Gymnasium genutzt.