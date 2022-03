Vor der Eröffnung des neuen Bads haben 30 SÜDKURIER-Leser eine exklusive Führung erhalten, die hier als Video zu sehen ist. Wie fällt ihr Fazit aus? Und was ist mit der roten Tür des früheren Schwaketenbads passiert?

Isolde Mehrling will nicht aus dem Wasser. Es ist 19.22 Uhr und die meisten der Teilnehmer an der Aktion „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ befinden sich bereits in der Umkleide oder auf dem Weg nach Hause. Nach der Begrüßung, dem Rundgang