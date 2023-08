Konstanz vor 2 Stunden

Ferienwohnungen und Schwarzmarkt: Warum es für Städte so schwierig ist, dem Herr zu werden

In Konstanz gibt es viele Ferienwohnungen, die schwarz vermietet werden. Das will die Stadt nicht hinnehmen. Sie versucht an die Daten der Inserenten zu kommen, die ihre Unterkünfte für Booking.com und Co. anbieten.