Zoff mit den Nachbarn landen auch in Konstanz immer öfter vor Gericht. Anwalt Gerhard Zahner im Gespräch über die Lust, sich gegenseitig zu zerfleischen.

SÜDKURIER: Die lieben Nachbarn …Gerhard Zahner: … da sagen Sie was! Es gibt zwei Rechtsgebiete, auf denen Rechtsanwälte und Richter häufiger an ihre Grenzen kommen: Das sind WEG-Streitigkeiten, also zwischen Wohnungseigentümern, und