Im September 2018 hatte der Bau des Fährschiffs (FS) auf der Werft Pella Sietas in Hamburg begonnen. Nach vielen Irrungen und Wirrungen lag die LNG-Fähre der Stadtwerke Konstanz dann für die letzten Arbeiten lange am Anleger in Konstanz-Staad. Mitte Juni 2023 erfolgte dann die feierliche Taufe. Die „FS 14“ erhielt offiziell ihren Namen: „Richmond“.

Doch noch verkehrte das neue Flaggschiff der Fährenflotte nicht auf dem See. Ende August wurde das 27,5 Millionen Euro teure Prestigeobjekt dann der entscheidenden Prüfung durch die Schiffsuntersuchungskommission unterzogen. Mit einem ernüchternden Ergebnis: Durchgefallen! Die LNG-Fähre bekam vorerst keine Fahrterlaubnis.

Zwar seien über 99,5 Prozent der technischen Anforderungen erfüllt worden, dennoch habe es ein elektronisches Problem bei der Automation des Schiffes gegeben, hieß es damals. Doch nun verkünden die Stadtwerke in einer Pressemitteilung, dass die „Richmond“ ab sofort auf der Strecke zwischen Konstanz und Meersburg verkehrt.

Technische Daten Länge: 82,5 Meter

Breite: 13,4 Meter

Gewicht: ca. 840 Tonnen

Fahrgäste: 700 Personen

Fahrzeuge: 64 Auto

Tragfähigkeit: 400 Tonnen

Motoren: zwei 8-Zylinder-MTU-Gasmotoren

Leistung pro Motor: 746 Kilowatt Der Antrieb mit LNG Die Fähre „Richmond“ wird mit zwei schnelllaufenden reinen MTU-Gasmotoren von Rolls-Royce Power Systems aus Friedrichshafen angetrieben. Sie wird mit verflüssigtem Erdgas (LNG = liquified natural gas) betrieben. Der Fähreneubau wurde vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert. „Es ist unser Ziel, Bio-LNG einzusetzen, sobald dieses am Markt entsprechend verfügbar ist“, sagt Witte. In diesem Fall wäre das Fährschiff weitgehend treibhausgasneutral unterwegs. Die Kosten des Baus Die Gesamtkosten des Schiffs liegen bei rund 27,5 Millionen Euro. Der Bau der LNG-Fähre am Bodensee wurde nach Angaben der Stadtwerke im Rahmen der Umsetzung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung (MKS) mit insgesamt 1.777.071,40 Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert.

Überfahrt lohnt sich bereits ab zehn Fahrzeugen

Das Schiff, das so groß ist wie die Fähre „Lodi“, erhöhe die Kapazitäten auf der Fährverbindung deutlich, schreiben die Stadtwerke. Christoph Witte, Technischer Leiter der Fähren, wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: „Das heißt, dass weniger Fähren außerplanmäßig eingesetzt werden müssen, was der Umwelt zugutekommt.“

Unabhängig vom jeweiligen Antrieb lohne sich die Fähre-Überfahrt aus ökologischen Gründen bereits, wenn nur zehn Autos an Bord seien. Sprich: Die von der Fähre ausgestoßenen Emissionen würden geringer ausfallen als die Emissionen, die bei der Umfahrung von den Fahrzeugen ausgestoßen werden würden.

Übrigens: Die „Richmond“ und die „Lodi“ sehen sich zwar ähnlich, lassen sich aber auch aus der Ferne gut unterscheiden. Ein sichtbarer Unterschied ist der acht Meter hohe Ventilationsmast, der Teil der Sicherheitsausstattung der LNG-Fähre ist. „Außerdem wurden die Schiffslinien optimiert, um den Schiffswiderstand zu reduzieren und so weniger Energie für den Vortrieb aufwenden zu müssen“, sagt Christoph Witte.