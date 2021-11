Konstanz vor 2 Stunden

„Der Weihnachtsmarkt hat gefehlt. Toll, dass er trotz Corona wieder stattfindet.“ So war der erste Samstag in Konstanz

Von Adventsmarkt redet hier niemand: Die Menschen in Konstanz sind in erster Linie glücklich und froh, dass der vorweihnachtliche Markt in diesem Jahr überhaupt wieder stattfinden kann. Der neue Standort Stadtgarten wird durchweg positiv bewertet. Doch die Angst vor einem Abbruch wegen der steigenden Corona-Zahlen ist allgegenwärtig.