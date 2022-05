Konstanz vor 1 Stunde

Debatte um Chill-Oasen im Stadtteil Stadelhofen verläuft alles andere als entspannt

Die Bürgerfragestunde des Konstanzer Gemeinderats ist in aller Regel ein Ladenhüter. Beim Thema „Chill-Oasen in Stadelhofen“ war das anders. Die Anwohner wollen einfach nicht so wie die Stadtverwaltung.