Konstanz vor 1 Stunde

Das Münster, Konzil und andere Wahrzeichen können auch den Christbaum schmücken: Markus Keller lässt bekannte Konstanzer Gebäude aus Glas herstellen

Markus Keller lässt hiesige Wahrzeichen aus Glas herstellen. Diese sind etwa 13 Zentimeter groß und gehen in limitierter Stückzahl in den Verkauf. So können das Konstanzer Münster, das Konzil-Gebäude, das Schnetztor, das Molehaus im Hafen oder der Wasserturm von Stromeyersdorf an den Weihnachtsbaum gehängt werden.