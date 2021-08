Konstanz vor 1 Stunde

Großprojekt im Stadtteil Petershausen: So steht es um die Bau-Planung am Bückle-Areal in Konstanz

Die Planungen am Bückle-Areal nehmen immer weiter Gestalt an. Knapp 700 Wohnungen sollen dort entstehen, die ersten werden bereits in drei Jahren fertig sein – so ist es jedenfalls geplant. Das neue Viertel soll zukunftsweisend für das Leben und Wohnen in der Stadt Konstanz werden.