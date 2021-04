Konstanz Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Das Beispiel Venedig zeigt, welche zerstörerischen Auswirkungen ein ausufernder Tourismus haben kann. Die Konstanzer Stadträte wollen das ihrer Stadt nicht antun

Aber ist der Vergleich berechtigt? Die Beschwörung von Schreckensbildern hat jedenfalls gewirkt und so kam es zu einer Grenzfestlegung für den Tourismus. Im Klartext: In Sachen Hotelbau geht in Konstanz so gut wie nichts mehr.