Konstanz vor 4 Stunden

Corona-Management: Im Konflikt zwischen Uli Burchardt und Nese Erikli schlägt sich der Gemeindetag auf die Seite des Konstanzer Oberbürgermeisters

Johannes Moser als Sprecher des Gemeindetags siedelt das Vorgehen des Landes in die Nähe einer Verletzung des Grundgesetzes an. Kritik an Nese Erikli gibt es inzwischen auch von der Konstanzer SPD.