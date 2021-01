Wann wurde in der größten Stadt am Bodensee das letzte gerichtlich angeordnete Todesurteil vollstreckt? Und wie erlebten Verurteilte ihre letzten Stunden? Stadtarchivar Jürgen Klöckler gibt im Interview Einblick in die schaurige Geschichte von Konstanz.

Herr Klöckler, was können Sie mir als Stadtarchivar über die letzte gerichtlich veranlasste Hinrichtung in Konstanz sagen?Die Frage muss ich an Sie zurückgeben. Meinen Sie in Anspielung auf den im letzten Jahr ausgegrabenen Galgen bei Allensbach die