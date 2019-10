Konstanz vor 4 Stunden

Weil der Stichtag für die Einschulung auf Ende Juni vorverlegt werden soll, werden in Konstanz 160 weitere Kindergarten-Plätze benötigt

Die Landesregierung will den Termin vom 30. September auf den 30. Juni verlegen, damit Kinder nicht zu jung zur Schule müssen. Für die Stadt Konstanz wird das zur großen Herausforderung bei der Kindergarten-Planung: Bis zu 160 zusätzliche Plätze sollen laut Jugendamt benötigt werden, was in der Folge zu einer Vergrößerung der Versorgungslücke im Bereich der unter Dreijährigen führen kann.