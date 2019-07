Nachdem Bürger und die Gemeinde Reichenau gefährliche Stellen am Kindlebildknoten kritisierten, haben die Behörden nachgebessert. Mit Erfolg, wie die Unfallzahlen nun bestätigen. Auch die Psychologie trägt dazu bei, dass die unübersichtliche Brücke weniger gefährlich ist als vermeintlich übersichtliche Knotenpunkte.

Als große Erleichterung, so wurde die Eröffnung der Kindlebildbrücke vor zwei Jahren von vielen Menschen in der Region gefeiert. Der Tenor: Endlich keine lästigen Staus mehr an der Kreuzung dort – stattdessen: fließender Verkehr.Aber ist der