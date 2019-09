Veröffentlicht am 01. September 2019

Mit dem Boot fahren wir von Wallhausen bis zur Reichenau, vom Überlinger See bis in den Gnadensee. Dabei stets im Blick: die schönsten und zugleich interessantesten Momente. In Bildern zeigen wir Konstanz vom Wasser aus. Der erste und der zweite Teil der Reise führte von Wallhausen bis ans Wollmatinger Ried. Nun folgt die letzte von drei Etappen. Bild: Reinhardt, Lukas

11.05 Uhr: Fahrt in den UnterseeDas Wollmatinger Ried mit seiner vielfältigen Flora und Fauna zieht weiter an uns vorbei. Ein Graureiher sitzt auf einem Holzpfahl. Sein Blick geht in Richtung Wasser, wo Fische, seine Lieblingsmahlzeit, ihre Runden