Mit dem Boot fahren wir von Wallhausen bis zur Reichenau, vom Überlinger See bis in den Gnadensee. Dabei stets im Blick: die schönsten und zugleich interessantesten Momente. In Bildern zeigen wir Konstanz vom Wasser aus. Der erste Teil der Reise führte von Wallhausen in den Konstanzer Hafen. Nun folgt die zweite von drei Etappen.

Bild: Reinhardt, Lukas