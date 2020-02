Konstanz vor 5 Stunden

Früher als gedacht: Hier kommt Tempo 30 nach Fasnacht in Konstanz – und hier nicht

Der Stadt reicht es. Sie will nicht mehr auf die Umstellung der Ampeln warten und stellt die Schilder in zwei der im Lärmaktionsplan beschlossenen verkehrsberuhigten Gebieten auf. In zwei anderen klappt das aber nicht. Der Grund dafür ist komplizierter.