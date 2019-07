Konstanz-Wallhausen vor 4 Stunden

Ein Hotel können sie sich nicht leisten: Wegen einem Wasserschaden soll eine junge Familie mit ihrem Baby in ein Obdachlosenheim ziehen

Burhan Sadikus kleiner Sohn Aaron ist gerade erst zur Welt gekommen. Aber der junge Familienvater fürchtet, dass das Kind, seine Frau und er schon in wenigen Tagen in ein Obdachlosenheim ziehen müssen. Nach einem Wasserschaden sind die Sadikus dazu aufgefordert worden, ihre Wohnung in Wallhausen zu räumen.