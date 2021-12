Konstanz vor 13 Minuten

45-Jähriger muss sich wegen Kindesmissbrauchs vor dem Konstanzer Amtsgericht verantworten: „Ich fand es einfach nur eklig“, schildert eine heute 13-Jährige das Erlebte

Ein Familienvater soll an seiner Tochter und ihren minderjährigen Freundinnen in mehreren Fällen sexuelle Handlungen vollzogen haben. Nach einer mehrstündigen Verhandlung gesteht der Angeklagte zwar einzelne Taten, viele Umstände bleiben aber ungeklärt. Am Ende hat der Angeklagte Glück, sagt die Richterin – und verurteilt ihn zu einer Bewährungsstrafe.