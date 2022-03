Konstanz vor 7 Minuten

3500 Menschen gegen Putin: Kundgebung im Stadtgarten im Zeichen der Solidarität

Mehrere tausend Menschen kamen am Samstag, 5. März, zur Kundgebung, um Rednern aus der Ukraine, Russland und Deutschland zuzuhören. Viele in der Menge hatten sich in die ukrainischen Farben blau und gelb gehüllt.