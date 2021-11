Konstanz vor 5 Stunden

100 Tage Konstanzer Klimacamp: Welche Bilanz ziehen die Aktivisten von Fridays for Future? Und werden sie auch im Winter beim Münster campen?

Am Montag wurde das Klimacamp beim Konstanzer Münster 100 Tage alt. Zu diesem Anlass demonstrierten die Mitglieder von Fridays for Future. Sie sprachen über die Erfahrungen der vergangenen Monate und blickten auf die Klimaschutzentscheidungen, die die Stadtverwaltung in naher Zukunft zu treffen hat. Mit dem bisherigen Engagement der Verantwortlichen zeigen sie sich unzufrieden.