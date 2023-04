Hohenfels vor 7 Stunden

Das ist Neuland für Hohenfels! Gemeinde plant Neubaugebiet für ein Leuchtturmprojekt um

Inklusion für Menschen mit Assistenzbedarf rückt immer stärker in den Fokus. In Hohenfels kommt das nun sogar im Bebauungsplan für das Neubaugebiet Röschberg Süd zum Ausdruck. Was es damit auf sich hat.