Hohenfels vor 1 Stunde

Bürgernähe am Bürofenster: Wie Florian Zindeler trotz fehlender Konkurrenz Wahlkampf macht

Amtsinhaber Florian Zindeler tritt als einziger bei der Bürgermeisterwahl am 8. Oktober in Hohenfels an. Er erzählt, wie Bürgernähe bei ihm aussieht, welche Ziele es gibt und wie er Erfolg definiert.