Viele Gratulanten hatten sich eingestellt, um dem Verein zu seinem Jubiläum zu gratulieren. In der fasnächtlich dekorierten Halle gab es so manche Anekdote aus der Vergangenheit, die an den Tischen erzählt wurden. Nach einigen Grußworten folgten die Glückwünsche der einzelnen Zünfte. Liebevoll verpackte Geschenke, zum Beispiel eine Laterne für das sinnbildliche Schlußlicht, überreichten die Zünfte der Talgmeinden, welche am Sonntag erst kurz vor Ende an den Start gingen. Manch Reim wurde verlesen, und zum Schluss stärkten sich alle Teilnehmer, bevor es dann um 13.30 Uhr auf die Umzugsstrecke vor die in großer Anzahl gekommenen Besucher ging.