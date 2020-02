Nach einem mehr als gelungenen Festauftakt am Freitagabend, feierten die Kuhsattler auch am Samstag weiter ihren 40. Geburtstag der Zunft mit viel Musik. Hierzu kamen mehrere Guggenmusiken zu einem Guggentreffen im Zelt, und heizten den anwesenden Besuchern kräftig ein. Das überwiegend jüngere Publikum feierte, tanzte und sang hierbei kräftig mit.



Weiter geht es mit dem großen Festumzug durch das Kuhsattlerdorf ab 13.30 Uhr in Liggersdorf.



Danach Festbetrieb im Partyzelt, der Hohenfelshalle und den Gaststätten im Dorf.