Während Hausgeburten anderswo teilweise an den Hebammen scheitern, stehen im Landkreis Konstanz gleich vier bereit. Eine junge Mutter hat sich bewusst für diese Form der Geburt entschieden – und würde es immer wieder tun

Zufrieden sitzt die kleine Merle auf dem Schoß ihrer Mutter und beobachtet interessiert, was um sie herum passiert. Dass sie sich von den meisten Kindern in Deutschland unterscheidet, wird sie erst in einigen Jahren begreifen. Denn das vier Monate