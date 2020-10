Bei der SÜDKURIER-Podiumsdiskussion in Gottmadingen diskutierten die SÜDKURIER-Redakteure Isabelle Arndt und Torsten Lucht mit dem Amtsinhaber Michael Klinger und seinem Herausforderer Roland Kunze.

Es war keine leichte Aufgabe, am Ende aber zahlte sich die Hartnäckigkeit der Lokalredaktion Singen/Hegau aus: Wir haben Roland Kunze als Herausforderer von Michael Klinger zur Teilnahme an einer Podiumsdiskussion in der Eichendorff-Halle bewegen