Der Slow-up Schaffhausen-Hegau wurde in diesem Jahr von einem Todesfall an der Strecke überschattet: Wie das Organisationskomitee mitteilte, erlitt ein Teilnehmer der Veranstaltung einen medizinischen Notfall. Mit den Sicherheitsvorkehrungen an der Strecke habe dieses unglückliche Ereignis nichts zu tun gehabt, heißt es weiter. Marcel Theiler, Präsident des Organisationskomitees des Slow-up Schaffhausen-Hegau, sagt auf Anfrage, ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes sei den ganzen Tag in Gottmadingen in Bereitschaft gewesen.

Dieser sei bei dem Vorfall der nächstgelegene gewesen und sei sofort über den Notfall informiert worden. Er gehöre schon seit 17 Jahren dem Organisationskomitee an, seit fünf Jahren als dessen Präsident, und bislang habe es bei der Großveranstaltung noch nie einen Todesfall gegeben, so Theiler weiter.

Weitere Informationen zu dem Unglück gab er nicht bekannt. Nach unbestätigten Informationen des SÜDKURIER ereignete sich der tragische Todesfall bei Buch, auf Schweizer Gebiet kurz hinter Gottmadingen. Bei dem Opfer handelte es sich demnach um einen Mann. Trotz des sofortigen Eingreifens der Notfalldienste sei der Teilnehmer noch vor Ort gestorben, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Slow-up-Organisationskomitees. Das Komitee sprach darin den Angehörigen des Verstorbenen außerdem sein aufrichtiges Beileid aus.